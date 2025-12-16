Milano 17:35
43.990 -0,29%
Nasdaq 20:58
25.070 +0,01%
Dow Jones 20:58
48.060 -0,74%
Londra 17:35
9.685 -0,68%
Francoforte 17:35
24.077 -0,63%

Borsa: Perde poco Londra, in flessione dello 0,68%

Il FTSE 100 archivia la giornata a 9.684,79 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco Londra, in flessione dello 0,68%
Londra segna un mediocre calo dello 0,68%, terminando gli scambi a 9.684,79 punti.
Condividi
```