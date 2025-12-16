Commercialisti, TAR Lombardia dà ragione a Consiglio Nazionale contro Ordine Milano

(Teleborsa) -dovrà fornire al Consiglio nazionale della categoriadallo stesso Ordine al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri della Giustizia, dell'Università e del Lavoro e al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, dei provvedimenti con cui ne è stato deliberato l'invio nonché il relativo contenuto e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali". È quanto stabilito da unaNei mesi scorsi, L’Ordine di Milano, a fronte deldell’ordinamento professionale della categoria approvato dal Consiglio Nazionale e presentato nelle competenti sedi istituzionali, aveva inviato delleesprimendo sue. Lo stesso Ordine territoriale di Milano aveva poie degli atti presupposti, rilevandone il carattere a suo dire esplorativo e strumentale ad un controllo generalizzato sull’operato dell’Ordine.Ladella Lombardia evidenzia la negazione delle prerogative istituzionali del Consiglio Nazionale equalificato del Consiglio Nazionale.Il TAR, dando piena applicazione dell’art. 29 dell’ordinamento professionale dei commercialisti, sottolinea che "rientra tra le attribuzioni specifiche del Consiglio nazionale lae lo svolgimento di attività consultiva in relazione a progetti di legge, nonché il compito di promuovere e coordinare le attività dei Consigli provinciali proprio in relazione alle iniziative incidenti sulla specifica professione".Alla luce di tali attribuzioni,pubblicistiche. Ilterritoriale si pone quindidel principio di leale collaborazione tra livelli dell’organizzazione ordinistica."Come correttamente rileva il TAR - afferma il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti,- non vi è alcuna richiesta indiscriminata o massiva di documentazione, bensì lache incidono direttamente sull’azione istituzionale del Consiglio Nazionale. L’argomento difensivo dell’Ordine si risolve, dunque, in unadella legge n. 241/1990, piegata".De Nuccio evidenzia come la sentenza "respinge espressamente e integralmente le motivazioni dell’Ordine di Milano, precisando che la nostra, avendo ad oggetto determinati documenti la cui conoscenza è strumentale alla tutela, in senso lato, delle prerogative proprie del Consigliosull’operato dell’Ordine territoriale, avendo un contenuto specifico, riferito ad atti determinati e incidenti sull’esercizio delle prerogative esercitate dall’Organismo nazionale, che ha presentato un progetto di riforma dell’ordinamento professionale".De Nuccio sottolinea anche come la richiesta di accesso avanzata dal Consiglio avesse alla base "unae funzionale alla loro tutela, come rimarcato dalla odierna pronuncia del TAR della Lombardia e mette in luce una gestione del procedimento di accesso ingiustificatamente difensiva e non conforme al quadro normativo, culminata in un diniego illegittimo che ha reso necessario l’intervento del giudice amministrativo. La condanna alle spese rafforza il giudizio di soccombenza sostanziale dell’ODCEC di Milano e rappresenta un ulteriore indice della violazione commessa".