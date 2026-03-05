Enti locali, pubblicata la relazione del rendiconto 2025 dell'organo di revisione

(Teleborsa) - Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti – Ricerca, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli enti locali (Ancrel), rendono disponibile il format della "Relazione dell’organo di revisione sul rendiconto della gestione 2025 e documenti allegati"
. La pubblicazione, realizzata nell’ambito dell’area di delega "Contabilità e revisione degli enti locali e delle società a partecipazione pubblica" dei consiglieri Cristina Bertinelli e Giuseppe Venneri
, è curata da Marco Castellani
, Presidente di Ancrel; Tommaso Pazzaglini
, componente della commissione e consigliere Ancrel; Anna De Toni
, ricercatrice della Fondazione Nazionale Commercialisti Ricerca.
La relazione è predisposta nel rispetto della parte II "Ordinamento finanziario e contabile del D. Lgs.18/8/2000 n. 267" (TUEL) e dei principi contabili generali allegati al D. Lgs. 118/2011. Per la formulazione dello schema di relazione e per l’esercizio delle sue funzioni, l’organo di revisione può avvalersi dei principi di vigilanza e controllo
emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e delle check-list pubblicate a corredo della relazione. Il format è aggiornato tenendo conto delle norme
emanate, degli orientamenti di prassi e giurisprudenziali
pubblicati fino alla data di divulgazione del documento ed è anche allineato, nel quadro della proficua collaborazione da tempo avviata con la Corte dei conti
, al contenuto della deliberazione n. 8/SEZAUT/2026/INPR pubblicata il 19 febbraio 2026, riguardante le Linee guida
e il relativo questionario per la relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto 2025.
Con congruo anticipo viene messo a disposizione dell’organo di controllo il kit completo
che quest’anno si arricchisce anche di un utile strumento ossia la possibilità, già a partire dal 2 marzo scorso, di compilare il questionario sul portale della Corte dei conti
: questa importante evoluzione s’inserisce in un percorso strutturato di rafforzamento della funzione collaborativa e preventiva
del controllo che permette ai revisori, da un lato, di orientare per tempo la redazione della relazione e agli enti, dall’altro, di adeguare gli schemi ed i contenuti contabili agli aspetti di maggiore interesse. Il tutto nell’ottica di fornire notizie sullo stato di salute dell’ente con sempre maggiore tempestività
e consentire di intervenire e/o anticipare l’eventuale emersione di situazioni di criticità finanziarie
prima che siano ormai irreversibili.
Il documento e le check-list di supporto guidano il revisore nello svolgimento dei controlli con approfondimenti sul disavanzo
, sui flussi di cassa, sull’indebitamento
, sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica
e con focus specifici sulle verifiche degli equilibri e sulla gestione/rendicontazione dei progetti PNRR/PNC.
Particolare attenzione è dedicata alla segnalazione di eventuali criticità, anomalie e/o irregolarità
che l’organo di revisione dovesse riscontrare nel corso delle sue attività con avvertenza, in apposita sezione, a valutare accuratamente questi alert sia nella fase di formulazione del proprio giudizio sia, nell’ambito della funzione di collaborazione, nell’ottica di fornire un valido supporto all’organo politico al quale compete la complessa attività d’indirizzo e controllo amministrativo dell’ente.
Il format proposto costituisce soltanto uno schema per la formazione della relazione da parte dell’organo di revisione
che resta l’unico responsabile
sia dei rapporti con tutti i soggetti destinatari del documento sia della documentazione a supporto prodotta nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo.