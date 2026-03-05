Enti locali, pubblicata la relazione del rendiconto 2025 dell'organo di revisione

(Teleborsa) - Ile la Fondazione Nazionale dei Commercialisti – Ricerca, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli enti locali (Ancrel), rendono disponibile il format della. La pubblicazione, realizzata nell’ambito dell’area di delega "Contabilità e revisione degli enti locali e delle società a partecipazione pubblica" dei consiglieri, è curata da, Presidente di Ancrel;, componente della commissione e consigliere Ancrel;, ricercatrice della Fondazione Nazionale Commercialisti Ricerca.La relazione è predisposta nel rispetto della parte II "Ordinamento finanziario e contabile del D. Lgs.18/8/2000 n. 267" (TUEL) e dei principi contabili generali allegati al D. Lgs. 118/2011. Per la formulazione dello schema di relazione e per l’esercizio delle sue funzioni,emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e delle check-list pubblicate a corredo della relazione.emanate, deglipubblicati fino alla data di divulgazione del documento ed è anche allineato, nel quadro della proficua collaborazione da tempo avviata con la, al contenuto della deliberazione n. 8/SEZAUT/2026/INPR pubblicata il 19 febbraio 2026, riguardante lee il relativo questionario per la relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto 2025.Con congruo anticipo viene messo a disposizione dell’organo di controllo ilche quest’anno si arricchisce anche di un utile strumento ossia la possibilità, già a partire dal 2 marzo scorso, di compilare il: questa importante evoluzione s’inserisce in un percorso strutturato didel controllo che permette ai revisori, da un lato, di orientare per tempo la redazione della relazione e agli enti, dall’altro, di adeguare gli schemi ed i contenuti contabili agli aspetti di maggiore interesse. Il tutto nell’ottica di fornire notizie sullo stato di salute dell’ente con sempree consentire di intervenire e/o anticipare l’eventualeprima che siano ormai irreversibili.Il documento e le check-list di supporto guidano il revisore nello svolgimento dei controlli con, sul rispetto deie con focus specifici sulle verifiche degli equilibri e sulla gestione/rendicontazione dei progetti PNRR/PNC.Particolareche l’organo di revisione dovesse riscontrare nel corso delle sue attività con avvertenza, in apposita sezione, a valutare accuratamente questi alert sia nella fase di formulazione del proprio giudizio sia, nell’ambito della funzione di collaborazione, nell’ottica di fornire un valido supporto all’organo politico al quale compete la complessa attività d’indirizzo e controllo amministrativo dell’ente.Il format proposto costituisce soltanto uno schema per la formazione della relazione da parte dell’che restasia dei rapporti con tutti i soggetti destinatari del documento sia della documentazione a supporto prodotta nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo.