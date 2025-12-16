Milano
17:35
43.990
-0,29%
Nasdaq
21:00
25.079
+0,05%
Dow Jones
21:00
48.073
-0,71%
Londra
17:35
9.685
-0,68%
Francoforte
17:35
24.077
-0,63%
Martedì 16 Dicembre 2025, ore 21.16
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Oil & Gas
Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Oil & Gas
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
16 dicembre 2025 - 15.00
Giornata negativa per il
comparto petrolifero europeo
, che continua la seduta a 434,55 punti, in calo dello 0,77%.
Condividi
Leggi anche
Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Oil & Gas
Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Oil & Gas
Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Oil & Gas
Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Oil & Gas
Titoli e Indici
Euro Stoxx Oil & Gas
-1,37%
Altre notizie
Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Oil & Gas
Eurozona: prevalgono le vendite sull'EURO STOXX Oil & Gas
Eurozona: piccolo passo in avanti per l'EURO STOXX Oil & Gas
Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Oil & Gas
Eurozona: vendite diffuse sull'EURO STOXX Oil & Gas
Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Oil & Gas
Guide
Cosa significa desertificazione bancaria: perché le filiali fisiche stanno scomparendo?
La desertificazione bancaria, in Italia, è ormai diventata una condizione strutturale di vaste aree del Paese. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Osservatorio First Cisl di fine settembre 2025, i...
leggi tutto