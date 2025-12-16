Milano 14:11
44.239 +0,28%
Nasdaq 15-dic
25.067 0,00%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 14:11
9.703 -0,50%
Francoforte 14:10
24.147 -0,34%

Francoforte: si concentrano le vendite su ThyssenKrupp

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede il produttore di acciaio, con un ribasso del 2,99%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ThyssenKrupp, che fa peggio del mercato di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve della società tedesca specializzata nell'acciaio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 9,21 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 8,916. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 9,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
