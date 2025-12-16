Francoforte: si concentrano le vendite su ThyssenKrupp

produttore di acciaio

(Teleborsa) - Retrocede il, con un ribasso del 2,99%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Allo stato attuale lo scenario di breve dellarileva una decisa salita con obiettivo individuato a 9,21 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 8,916. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 9,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)