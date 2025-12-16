Francoforte: si concentrano le vendite su ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di acciaio
, con un ribasso del 2,99%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ThyssenKrupp
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve della società tedesca specializzata nell'acciaio
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 9,21 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 8,916. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 9,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)