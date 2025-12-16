Milano 14:12
44.241 +0,28%
Nasdaq 15-dic
25.067 0,00%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 14:12
9.704 -0,49%
Francoforte 14:12
24.148 -0,34%

Londra: Babcock International Group si muove verso il basso

Migliori e peggiori
Londra: Babcock International Group si muove verso il basso
(Teleborsa) - A picco l'azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio, che presenta un pessimo -4,77%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Babcock International Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,96%, rispetto a +0,61% del principale indice della Borsa di Londra).


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 12,38 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 11,71. L'equilibrata forza rialzista di Babcock International Group è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 13,06.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```