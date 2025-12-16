New York: Humana in forte calo

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società che offre servizi di assicurazione sanitaria
, che esibisce una perdita secca del 5,84% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Humana
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,9%, rispetto a -0,78% dell'indice del basket statunitense
).
Il quadro tecnico di breve periodo di Humana
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 266,5 USD. Rischio di discesa fino a 254,7 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 278,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)