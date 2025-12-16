Humana, Aaron Martin prossimo presidente divisione assicurativa al pensionamento di George Renaudin

(Teleborsa) - Humana
ha fatto sapere che George Renaudin
, Presidente del Segmento Assicurativo e membro dell'Enterprise Leadership Team della società, andrà in pensione entro il terzo trimestre del 2026.
Nei suoi 29 anni di presenza in azienda, Renaudin ha svolto un ruolo fondamentale nella creazione e nello sviluppo dei programmi Medicare Advantage
e Medicaid
di Humana, contribuendo a trasformarli in aziende ad alte prestazioni e a formare un solido team dirigenziale assicurativo.
Humana ha inoltre annunciato che Aaron Martin
entrerà a far parte dell'azienda a gennaio 2026 come Presidente di Medicare Advantage
e membro dell'Enterprise Leadership Team. Il nuovo ruolo riporterà congiuntamente a Renaudin e Jim Rechtin, Presidente e CEO di Humana. Dopo il pensionamento di Renaudin, Martin assumerà il ruolo di Presidente del Segmento Assicurativo
e John Barger
sarà promosso a Presidente di Medicare Advantage
, riportando direttamente a Martin. Barger è attualmente Presidente dei programmi Medicaid e Dual Eligible di Humana.
Dopo il pensionamento, Renaudin ricoprirà il ruolo di consulente strategico dell'azienda almeno fino alla fine del 2026, per garantire una transizione ponderata.
Martin è stato Vicepresidente del settore Sanità di Amazon
, dove ha supervisionato le partnership strategiche, il marketing e i programmi di telemedicina e di patologie croniche dell'azienda.(Foto: kalhh / Pixabay )