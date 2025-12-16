Humana, Aaron Martin prossimo presidente divisione assicurativa al pensionamento di George Renaudin

Humana

(Teleborsa) -ha fatto sapere che, Presidente del Segmento Assicurativo e membro dell'Enterprise Leadership Team della società, andrà in pensione entro il terzo trimestre del 2026.Nei suoi 29 anni di presenza in azienda, Renaudin ha svolto un ruolo fondamentale nella creazione e nello sviluppo dei programmidi Humana, contribuendo a trasformarli in aziende ad alte prestazioni e a formare un solido team dirigenziale assicurativo.Humana ha inoltre annunciato cheentrerà a far parte dell'azienda a gennaio 2026 comee membro dell'Enterprise Leadership Team. Il nuovo ruolo riporterà congiuntamente a Renaudin e Jim Rechtin, Presidente e CEO di Humana. Dopo il pensionamento di Renaudin, Martin assumerà il ruolo disarà promosso a, riportando direttamente a Martin. Barger è attualmente Presidente dei programmi Medicaid e Dual Eligible di Humana.Dopo il pensionamento, Renaudin ricoprirà il ruolo di consulente strategico dell'azienda almeno fino alla fine del 2026, per garantire una transizione ponderata.Martin è stato, dove ha supervisionato le partnership strategiche, il marketing e i programmi di telemedicina e di patologie croniche dell'azienda.