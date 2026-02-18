Milano 15:20
46.277 +1,12%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 15:20
10.682 +1,19%
Francoforte 15:20
25.129 +0,52%

Londra: nuovo spunto rialzista per Anglo American

Migliori e peggiori
Londra: nuovo spunto rialzista per Anglo American
(Teleborsa) - Scambia in profit la società mineraria, che lievita del 2,89%.

L'andamento di Anglo American nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Anglo American. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 36,25 sterline. Primo supporto visto a 35,6. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 35,21.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```