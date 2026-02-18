Londra: nuovo spunto rialzista per Anglo American

(Teleborsa) - Scambia in profit la società mineraria
, che lievita del 2,89%.
L'andamento di Anglo American
nella settimana, rispetto al FTSE 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Anglo American
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 36,25 sterline. Primo supporto visto a 35,6. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 35,21.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)