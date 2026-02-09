Parigi: andamento rialzista per Thales

(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa
, che avanza bene del 3,20%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Thales
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Thales
evidenzia un declino dei corsi verso area 253 Euro con prima area di resistenza vista a 256,2. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 251,1.
