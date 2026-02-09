Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 18:12
25.322 +0,98%
Dow Jones 18:12
50.108 -0,01%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Parigi: andamento rialzista per Thales

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, che avanza bene del 3,20%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Thales, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di Thales evidenzia un declino dei corsi verso area 253 Euro con prima area di resistenza vista a 256,2. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 251,1.

A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa
