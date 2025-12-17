Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 16/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 dicembre

Performance infelice per il maggiore indice americano, che chiude la giornata del 16 dicembre con una variazione percentuale negativa dello 0,24% rispetto alla seduta precedente.

Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte dell'S&P 500 restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 6.867,4. Il supporto più immediato è stimato a 6.766,7. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 6.733,1, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)