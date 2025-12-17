Milano 17:35
44.099 +0,25%
Nasdaq 22:00
24.648 -1,93%
Dow Jones 22:00
47.886 -0,47%
Londra 17:35
9.774 +0,92%
Francoforte 17:35
23.961 -0,48%

Borsa: Debole il Dow Jones, in lieve ribasso dello 0,33% alle 19:30

Il Dow Jones scambia a 47.957,34 punti

In breve, Finanza
L'indice dei giganti USA mostra una flessione dello 0,33% alle 19:30 e continua gli scambi a 47.957,34 punti.
