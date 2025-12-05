Milano 17:35
43.433 -0,20%
Nasdaq 19:20
25.677 +0,37%
Dow Jones 19:20
47.992 +0,29%
Londra 17:35
9.667 -0,45%
Francoforte 17:35
24.028 +0,61%

Borsa: Lieve rialzo per il Dow Jones, in crescita dello 0,37% alle 19:30

Il Dow Jones continua le contrattazioni a 48.029,83 punti

In breve, Finanza
Borsa: Lieve rialzo per il Dow Jones, in crescita dello 0,37% alle 19:30
L'indice del principale listino USA, in progresso dello 0,37% alle 19:30, tratta a 48.029,83 punti.
Condividi
```