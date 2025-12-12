Milano 17:35
43.514 -0,43%
Nasdaq 19:27
25.308 -1,47%
Dow Jones 19:27
48.569 -0,28%
Londra 17:35
9.649 -0,56%
Francoforte 17:35
24.186 -0,45%

Borsa: Debole il Dow Jones, in lieve ribasso dello 0,30% alle 19:30

Il Dow Jones scambia a 48.557,78 punti

In breve, Finanza
L'indice dei giganti USA mostra una flessione dello 0,30% alle 19:30 e continua gli scambi a 48.557,78 punti.
