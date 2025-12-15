Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:00
25.132 -0,26%
Dow Jones 20:00
48.358 -0,21%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Il Dow Jones scambia a 48.320,19 punti

Borsa: Debole il Dow Jones, in lieve ribasso dello 0,28% alle 19:30
L'indice dei giganti USA mostra una flessione dello 0,28% alle 19:30 e continua gli scambi a 48.320,19 punti.
