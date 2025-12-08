Milano
8-dic
43.433
0,00%
Nasdaq
8-dic
25.628
-0,25%
Dow Jones
8-dic
47.739
-0,45%
Londra
8-dic
9.645
-0,23%
Francoforte
8-dic
24.046
+0,07%
Martedì 9 Dicembre 2025, ore 04.31
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Debole il Dow Jones, in lieve ribasso dello 0,59% alle 19:30
Borsa: Debole il Dow Jones, in lieve ribasso dello 0,59% alle 19:30
Il Dow Jones scambia a 47.673,02 punti
In breve
,
Finanza
08 dicembre 2025 - 19.30
L'indice dei giganti USA mostra una flessione dello 0,59% alle 19:30 e continua gli scambi a 47.673,02 punti.
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
-0,45%
Guide
Risiko bancario 2025: le operazioni più importanti di quest’anno
Nel linguaggio comune si usa l’espressione "risiko bancario" per descrivere una fase di operazioni incrociate fra banche: acquisizioni, fusioni, offerte pubbliche di scambio, rafforzamenti di...
leggi tutto