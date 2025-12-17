Milano 17:35
New York: brillante l'andamento di Honeywell International

(Teleborsa) - Avanza il produttore di apparecchiature industriali, che guadagna bene, con una variazione dell'1,88%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Honeywell International evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Honeywell International rispetto all'indice.


Tecnicamente, Honeywell International è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 203,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 199,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 207,9.

