New York: brillante l'andamento di Honeywell International

(Teleborsa) - Avanza il produttore di apparecchiature industriali
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,88%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Honeywell International
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Honeywell International
rispetto all'indice.
Tecnicamente, Honeywell International
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 203,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 199,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 207,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)