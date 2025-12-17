New York: giornata depressa per PDD Holdings

(Teleborsa) - Retrocede la società di commercio globale
, con un ribasso del 3,77%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di PDD Holdings
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di PDD Holdings
evidenzia un declino dei corsi verso area 103,6 USD con prima area di resistenza vista a 107,5. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 102,2.
