Milano 17:35
44.099 +0,25%
Nasdaq 19:07
24.838 -1,17%
Dow Jones 19:07
48.048 -0,14%
Londra 17:35
9.774 +0,92%
Francoforte 17:35
23.961 -0,48%

New York: giornata depressa per PDD Holdings

Migliori e peggiori
New York: giornata depressa per PDD Holdings
(Teleborsa) - Retrocede la società di commercio globale, con un ribasso del 3,77%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di PDD Holdings, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di PDD Holdings evidenzia un declino dei corsi verso area 103,6 USD con prima area di resistenza vista a 107,5. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 102,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```