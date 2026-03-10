Milano 17:35
45.202 +2,67%
Nasdaq 20:25
25.008 +0,16%
Dow Jones 20:25
47.822 +0,17%
Londra 17:35
10.412 +1,59%
Francoforte 17:35
23.969 +2,39%

New York: perdite consistenti per Bath & Body Works

Ribasso per il rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo, che passa di mano in perdita del 4,53%.
