Milano 17:35
44.099 +0,25%
Nasdaq 19:05
24.820 -1,24%
Dow Jones 19:05
48.039 -0,16%
Londra 17:35
9.774 +0,92%
Francoforte 17:35
23.961 -0,48%

Eaton, scendono le quotazioni a New York

Migliori e peggiori
Eaton, scendono le quotazioni a New York
(Teleborsa) - Pressione sull'azienda attiva nella gestione intelligente dell'energia, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,56%.

Lo scenario su base settimanale di Eaton rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 308,5 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 326,2. Il peggioramento di Eaton è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 302,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```