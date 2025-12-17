Si muove in ribasso Caterpillar a New York

(Teleborsa) - Pressione sul gigante delle macchine movimento terra
, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,86%.
La tendenza ad una settimana di Caterpillar
è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Caterpillar
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 581,5 USD, con il supporto più immediato individuato in area 548,6. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 536,8.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)