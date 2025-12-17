Milano 17:35
Si muove in ribasso Caterpillar a New York
(Teleborsa) - Pressione sul gigante delle macchine movimento terra, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,86%.

La tendenza ad una settimana di Caterpillar è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Caterpillar. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 581,5 USD, con il supporto più immediato individuato in area 548,6. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 536,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
