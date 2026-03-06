New York: calo per Caterpillar

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gigante delle macchine movimento terra
, con una flessione del 2,04%.
Lo scenario su base settimanale di Caterpillar
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di breve periodo di Caterpillar
evidenzia un declino dei corsi verso area 680,7 USD con prima area di resistenza vista a 699,5. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 669,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)