Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 17/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 dicembre
Giornata fiacca per il Dow Jones 30, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,47%.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 48.431,3. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 47.613,3. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 47.340,6, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)