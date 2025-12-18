Milano 17-dic
44.099 0,00%
Nasdaq 17-dic
24.648 -1,93%
Dow Jones 17-dic
47.886 -0,47%
Londra 17-dic
9.774 0,00%
Francoforte 17-dic
23.961 0,00%

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 17/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 17 dicembre

Performance infelice per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude la giornata del 17 dicembre con una variazione percentuale negativa dello 0,25% rispetto alla seduta precedente.

Le implicazioni di medio periodo del CAC 40 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 8.117,7 con primo supporto visto a 8.061,5. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 8.036,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
