Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 17/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 dicembre
Performance infelice per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude la giornata del 17 dicembre con una variazione percentuale negativa dello 0,25% rispetto alla seduta precedente.
Le implicazioni di medio periodo del CAC 40 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 8.117,7 con primo supporto visto a 8.061,5. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 8.036,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)