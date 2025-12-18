Milano 17-dic
44.099 0,00%
Nasdaq 17-dic
24.648 -1,93%
Dow Jones 17-dic
47.886 -0,47%
Londra 17-dic
9.774 0,00%
Francoforte 17-dic
23.961 0,00%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 17/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 17 dicembre

Sessione moderatamente positiva quella del 17 dicembre, per il principale indice della Borsa di Milano, che termina gli scambi in salita a 44.099.

Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE MIB rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 44.306. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 43.703. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 44.909.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
