Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 17/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 dicembre
Sessione moderatamente positiva quella del 17 dicembre, per il principale indice della Borsa di Milano, che termina gli scambi in salita a 44.099.
Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE MIB rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 44.306. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 43.703. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 44.909.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)