Analisi Tecnica: indice MDAX del 17/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 dicembre
Giornata poco mossa per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude la giornata del 17 dicembre con una variazione percentuale negativa dello 0,60% rispetto alla seduta precedente.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'indice MDAX, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 30.098,5. Primo supporto visto a 29.750,3. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 29.634,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)