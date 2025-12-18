Milano 17-dic
44.099 0,00%
Nasdaq 17-dic
24.648 -1,93%
Dow Jones 17-dic
47.886 -0,47%
Londra 17-dic
9.774 0,00%
Francoforte 17-dic
23.961 0,00%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 17/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 17/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 17 dicembre

Giornata poco mossa per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude la giornata del 17 dicembre con una variazione percentuale negativa dello 0,60% rispetto alla seduta precedente.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'indice MDAX, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 30.098,5. Primo supporto visto a 29.750,3. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 29.634,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```