Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 17/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 17 dicembre

Risultato negativo per il maggiore indice americano, con una flessione dell'1,16%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'S&P 500, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 6.661,6. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 6.841,1 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 6.601,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
