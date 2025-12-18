Milano 16:23
44.316 +0,49%
Nasdaq 16:23
25.017 +1,50%
Dow Jones 16:23
48.192 +0,64%
Londra 16:23
9.808 +0,34%
Francoforte 16:23
24.098 +0,57%

Borsa: Avvio brillante per il Dow Jones, in crescita dello 0,45%

Il Dow Jones prende il via a 48.101,18 punti

In breve, Finanza
Seduta positiva per l'indice dei colossi americani, che avanza bene dello 0,45%, a quota 48.101,18 in apertura.
