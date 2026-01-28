Milano
12:09
45.115
-0,72%
Nasdaq
27-gen
25.940
0,00%
Dow Jones
27-gen
49.003
-0,83%
Londra
12:09
10.159
-0,48%
Francoforte
12:09
24.840
-0,22%
Mercoledì 28 Gennaio 2026, ore 12.26
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: calo per l'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: calo per l'EURO STOXX Telecommunications
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
28 gennaio 2026 - 10.00
L'
Indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni
perde l'1,28%, continuando la seduta a 340,89 punti.
Condividi
Leggi anche
Eurozona: seduta difficile per l'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: rialzo controllato per l'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: controllato progresso per l'EURO STOXX Telecommunications
Titoli e Indici
Euro Stoxx Telecom
-1,69%
Altre notizie
Eurozona: moderato recupero per l'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: giornata in lieve aumento per l'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: giornata fiacca per l'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: giornata in lieve aumento per l'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Telecommunications
Guide
Criptovalute, stablecoin e Euro digitale: come orientarsi
Negli ultimi anni, il termine "valuta digitale" è diventato un contenitore in cui confluiscono strumenti in realtà molto diversi tra loro, spesso confusi nel dibattito pubblico.
leggi tutto