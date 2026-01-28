Milano 12:09
Eurozona: calo per l'EURO STOXX Telecommunications

Eurozona: calo per l'EURO STOXX Telecommunications
L'Indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni perde l'1,28%, continuando la seduta a 340,89 punti.
