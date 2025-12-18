Francoforte: giornata depressa per Delivery Hero

Delivery Hero

Delivery Hero

Germany MDAX

Delivery Hero

(Teleborsa) - Rosso per, che sta segnando un calo dell'1,99%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 21,5 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 21,06. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 21,94.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)