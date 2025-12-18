Francoforte: giornata depressa per Delivery Hero

(Teleborsa) - Rosso per Delivery Hero
, che sta segnando un calo dell'1,99%.
L'andamento di Delivery Hero
nella settimana, rispetto al Germany MDAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le implicazioni di breve periodo di Delivery Hero
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 21,5 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 21,06. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 21,94.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)