Francoforte: giornata depressa per Delivery Hero

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Delivery Hero, che mostra un decremento del 3,50%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Delivery Hero rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Delivery Hero mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 21,47 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 22,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 21,19.

