Francoforte: in bella mostra Rational Aktiengesellschaft

(Teleborsa) - Brilla Rational Aktiengesellschaft, che passa di mano con un aumento del 4,13%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Rational Aktiengesellschaft rispetto all'indice di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 650,8 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 659,8. Il peggioramento di Rational Aktiengesellschaft è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 646,2.

