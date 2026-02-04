Milano 10:06
46.671 +0,54%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 10:06
10.377 +0,60%
Francoforte 10:06
24.691 -0,36%

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: in bella mostra Mediobanca
Prepotente rialzo per l'istituto di piazzetta Cuccia, che mostra una salita bruciante del 4,89% sui valori precedenti.
