Francoforte: risultato positivo per Puma

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Puma
, che tratta in utile del 2,17% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Puma
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +16,56%, rispetto a +0,62% del Germany MDAX
).
L'esame di breve periodo di Puma
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 23,72 Euro e primo supporto individuato a 23,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 24,34.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)