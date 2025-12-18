Milano 11:12
44.244 +0,33%
Nasdaq 17-dic
24.648 0,00%
Dow Jones 17-dic
47.886 -0,47%
Londra 11:12
9.806 +0,32%
Francoforte 11:12
24.000 +0,17%

Francoforte: risultato positivo per Puma

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Puma, che tratta in utile del 2,17% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Puma mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +16,56%, rispetto a +0,62% del Germany MDAX).


L'esame di breve periodo di Puma classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 23,72 Euro e primo supporto individuato a 23,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 24,34.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
