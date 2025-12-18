Londra: balza in avanti Whitbread

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che gestisce alberghi e ristoranti
, con una variazione percentuale del 2,62%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Whitbread
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le tendenza di medio periodo di Whitbread
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 25,36 sterline. Supporto stimato a 24,57. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 26,15.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)