Milano
16:36
46.879
+0,87%
Nasdaq
16:36
24.785
-0,91%
Dow Jones
16:37
48.978
-1,31%
Londra
16:37
10.690
+0,03%
Francoforte
16:36
25.050
-0,84%
Lunedì 23 Febbraio 2026, ore 16.53
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Londra: scambi al rialzo per Burberry
Londra: scambi al rialzo per Burberry
Migliori e peggiori
,
In breve
23 febbraio 2026 - 13.00
Balza in avanti la
maison del lusso inglese
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,54%.
Condividi
Leggi anche
Londra: scambi al rialzo per Burberry
Londra: giornata depressa per Burberry
Londra: balza in avanti Burberry
Londra: scambi in positivo per Burberry
Titoli e Indici
Burberry
+1,24%
Altre notizie
Londra: si concentrano le vendite su Burberry
Londra: nuovo spunto rialzista per Burberry
Londra: calo per Burberry
Londra: in calo Burberry
Londra: andamento negativo per Burberry
Londra: giornata depressa per Burberry
Guide
Piattaforme di trading: come funzionano, come aprirle e quanto costano
Le piattaforme di trading sono il punto di contatto tra chi investe e i mercati finanziari. Queste piattaforme hanno reso l’accesso ai mercati rapido e immediato.
leggi tutto