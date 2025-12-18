Milano 11:12
Londra: positiva la giornata per Rentokil Initial

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il distributore di prodotti per la disinfestazione e l'igiene, in guadagno del 3,40% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Rentokil Initial rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Le implicazioni di breve periodo di Rentokil Initial sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 4,506 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 4,432. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 4,581.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
