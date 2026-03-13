Madrid: si concentrano le vendite su Inditex

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società spagnola attiva nel settore tessile , con una flessione del 2,21%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Inditex , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo di Inditex rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 51,95 Euro, mentre i supporti sono stimati a 51,09. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 52,81.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```