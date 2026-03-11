Madrid: scambi in positivo per Inditex

(Teleborsa) - Bene la società spagnola attiva nel settore tessile
, con un rialzo del 2,25%.
Il confronto del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Inditex
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le tendenza di medio periodo di Inditex
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 54,7 Euro. Supporto stimato a 53,08. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 56,32.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)