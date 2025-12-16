Manovra: arriva l'emendamento che vale 3,5 miliardi

(Teleborsa) - Nella riscrittura dellacompare anche unaa partire dal 2032. L'emendamento che contiene ulteriori misure per 3,5 miliardi di euro, annunciato ieri dal Ministro Giancarlo Giorgetti comprende, dalleallaper le imprese, misure per lae stanziamenti per il. Fra le nuove disposizioni anche unaLa Legge di bilancioe andrà avanti per tutto il giorno successivo in vista dell'approvazione, secondo quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo del Senato.Il nuovo emendamento prevede una, che attualmente consentono di andare in pensione al con 42 anni e 10 mesi di contributi: a partirecioè il periodo intercorrente per ricevere l'assegno pensionistico che passae, successivamente,. Un'altra disposizione inveceil periodo di, con un taglio di sei mesi il primo anno, 12 mesi nel 2032, 18 mesi nel 2033, 24 mesi per chi matura i requisiti nel 2034 e 30 mesi per chi li matura nel 2035.previsto per le imprese che investono in beni strumentaliprorogaper le agevolazioni riguardanti gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica o digitale per la Transizione 4.0 e 5.0.Alleè chiesto uncon l'introduzione di un meccanismo di versamento entro il 16 novembre di ogni anno di undelle assicurazioni dei veicoli e dei natanti dovuto per l'anno precedente. Rispetto all'attuale meccanismo di versamento, la previsione genera undi euro per il solo 2026.L'emendamento prevede anche unoper 780 milioni di euroLa misura tiene conto dell'aggiornamento dell'iter amministrativo e del non perfezionamento degli impegni relativi alle somme iscritte in bilancio nell'anno 2025 in conto residui rinvenienti dall'anno 2024, prevedendo un incremento delle risorse nell'anno 2033 tale da lasciare inalterato il valore complessivo delle somme autorizzate.Per i, dal mese di luglio, è previsto ilEntro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può scegliere di rinunciare e conferire l'intero importo del Tfr maturando a un'altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta o mantenere il Tfr secondo il regime" previsto per legge. Scelta che può essere in un secondo momento revocata.