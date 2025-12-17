Milano 17:35
44.099 +0,25%
Nasdaq 19:07
24.838 -1,17%
Dow Jones 19:07
48.048 -0,14%
Londra 17:35
9.774 +0,92%
Francoforte 17:35
23.961 -0,48%

New York: i venditori si accaniscono su Caterpillar

Migliori e peggiori, In breve
Scende sul mercato il gigante delle macchine movimento terra, che soffre con un calo del 4,81%.
