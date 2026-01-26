Milano 26-gen
New York: si concentrano le vendite su Tesla Motors

(Teleborsa) - Rosso per l'azienda attiva nel settore automotive, che sta segnando un calo del 2,19%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Tesla Motors rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro di medio periodo di Tesla Motors ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 443,9 USD. Primo supporto individuato a 435,6. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 452,3.

