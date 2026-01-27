New York: allunga il passo General Motors

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'azienda statunitense che produce autoveicoli
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,95%.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di General Motors
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 83,57 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 88,35. Il peggioramento di General Motors
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 80,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)