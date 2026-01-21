Milano 15:18
44.433 -0,63%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 15:18
10.148 +0,20%
Francoforte 15:18
24.542 -0,65%

Tesla, rumors: ha ridotto il personale della gigafactory di Berlino di 1.700 unità

Finanza
Tesla, rumors: ha ridotto il personale della gigafactory di Berlino di 1.700 unità
(Teleborsa) - Tesla, colosso statunitense delle auto elettriche, ha ridotto la forza lavoro nella sua gigafactory fuori Berlino di circa 1.700 unità. Lo ha scritto il quotidiano economico tedesco Handelsblatt.

L'impianto di Gruenheide, l'unico sito produttivo di Tesla in Europa, conta attualmente 10.703 lavoratori, ha riferito il quotidiano, citando un documento interno che invita il personale a eleggere i propri rappresentanti del consiglio di fabbrica. Si tratta di un calo del 14% rispetto alla cifra indicata in un documento simile in vista delle elezioni del consiglio di fabbrica del 2024.
Condividi
```