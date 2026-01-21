Tesla, rumors: ha ridotto il personale della gigafactory di Berlino di 1.700 unità

(Teleborsa) - Tesla
, colosso statunitense delle auto elettriche, ha ridotto la forza lavoro nella sua gigafactory fuori Berlino di circa 1.700 unità
. Lo ha scritto il quotidiano economico tedesco Handelsblatt.
L'impianto di Gruenheide, l'unico sito produttivo di Tesla in Europa, conta attualmente 10.703 lavoratori
, ha riferito il quotidiano, citando un documento interno che invita il personale a eleggere i propri rappresentanti del consiglio di fabbrica. Si tratta di un calo del 14% rispetto alla cifra indicata in un documento simile in vista delle elezioni del consiglio di fabbrica del 2024.