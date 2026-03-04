In calo la Borsa di New York

(Teleborsa) - Prosegue la scia dei ribassi a Wall Street
, con i mercati che restano in una situazione di forte nervosismo
a causa degli scontri militari Usa-Israele-Iran
. Il Dow Jones
ha ceduto lo 0,83% attestandosi su 48.501 punti in chiusura; sulla stessa linea, giornata negativa per l'S&P-500
, che archivia la seduta a 6.817 punti, in calo dello 0,94%. In ribasso il Nasdaq 100
(-1,09%); con analoga direzione, in frazionale calo l'S&P 100
(-0,58%).
Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti materiali
(-2,69%), beni industriali
(-1,96%) e sanitario
(-1,14%).
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, IBM
(+2,47%), Verizon Communication
(+1,78%), Salesforce
(+1,61%) e Microsoft
(+1,35%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Caterpillar
, che ha chiuso a -4,01%.
Preda dei venditori Nike
, con un decremento del 2,66%.
Si concentrano le vendite su Boeing
, che soffre un calo del 2,45%.
Vendite su Procter & Gamble
, che registra un ribasso del 2,32%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Workday
(+7,16%), Atlassian
(+6,16%), Thomson Reuters
(+6,00%) e Zscaler
(+4,05%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Micron Technology
, che ha archiviato la seduta a -7,99%.
Seduta negativa per Western Digital
, che scende del 7,21%.
Sensibili perdite per KLA-Tencor
, in calo del 6,10%.
In apnea Lam Research
, che arretra del 5,94%.
Tra gli appuntamenti macroeconomici
che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA: Mercoledì 04/03/2026
14:15 USA
: Occupati ADP (atteso 49K unità; preced. 22K unità)
15:45 USA
: PMI composito (atteso 52,3 punti; preced. 53 punti)
15:45 USA
: PMI servizi (atteso 52,3 punti; preced. 52,7 punti)
16:00 USA
: ISM non manifatturiero (atteso 53,5 punti; preced. 53,8 punti)
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. 15,99 Mln barili) Giovedì 05/03/2026
13:30 USA
: Challenger licenziamenti (preced. 108,44K unità)
14:30 USA
: Prezzi import, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%).