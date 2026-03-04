Milano 3-mar
44.468 0,00%
Nasdaq 3-mar
24.720 -1,09%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 3-mar
10.484 0,00%
Francoforte 3-mar
23.791 0,00%

In calo la Borsa di New York

(Teleborsa) - Prosegue la scia dei ribassi a Wall Street, con i mercati che restano in una situazione di forte nervosismo a causa degli scontri militari Usa-Israele-Iran. Il Dow Jones ha ceduto lo 0,83% attestandosi su 48.501 punti in chiusura; sulla stessa linea, giornata negativa per l'S&P-500, che archivia la seduta a 6.817 punti, in calo dello 0,94%. In ribasso il Nasdaq 100 (-1,09%); con analoga direzione, in frazionale calo l'S&P 100 (-0,58%).

Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti materiali (-2,69%), beni industriali (-1,96%) e sanitario (-1,14%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, IBM (+2,47%), Verizon Communication (+1,78%), Salesforce (+1,61%) e Microsoft (+1,35%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Caterpillar, che ha chiuso a -4,01%.

Preda dei venditori Nike, con un decremento del 2,66%.

Si concentrano le vendite su Boeing, che soffre un calo del 2,45%.

Vendite su Procter & Gamble, che registra un ribasso del 2,32%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Workday (+7,16%), Atlassian (+6,16%), Thomson Reuters (+6,00%) e Zscaler (+4,05%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Micron Technology, che ha archiviato la seduta a -7,99%.

Seduta negativa per Western Digital, che scende del 7,21%.

Sensibili perdite per KLA-Tencor, in calo del 6,10%.

In apnea Lam Research, che arretra del 5,94%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:

Mercoledì 04/03/2026
14:15 USA: Occupati ADP (atteso 49K unità; preced. 22K unità)
15:45 USA: PMI composito (atteso 52,3 punti; preced. 53 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 52,3 punti; preced. 52,7 punti)
16:00 USA: ISM non manifatturiero (atteso 53,5 punti; preced. 53,8 punti)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 15,99 Mln barili)

Giovedì 05/03/2026
13:30 USA: Challenger licenziamenti (preced. 108,44K unità)
14:30 USA: Prezzi import, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%).
