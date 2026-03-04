In calo la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) -, con i mercati che restano in una situazione dia causa degli scontri militari. Ilha ceduto lo 0,83% attestandosi su 48.501 punti in chiusura; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che archivia la seduta a 6.817 punti, in calo dello 0,94%. In ribasso il(-1,09%); con analoga direzione, in frazionale calo l'(-0,58%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-2,69%),(-1,96%) e(-1,14%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,47%),(+1,78%),(+1,61%) e(+1,35%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,01%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,66%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,45%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,32%.Al top tra i, si posizionano(+7,16%),(+6,16%),(+6,00%) e(+4,05%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,99%.Seduta negativa per, che scende del 7,21%.Sensibili perdite per, in calo del 6,10%.In apnea, che arretra del 5,94%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:15: Occupati ADP (atteso 49K unità; preced. 22K unità)15:45: PMI composito (atteso 52,3 punti; preced. 53 punti)15:45: PMI servizi (atteso 52,3 punti; preced. 52,7 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 53,5 punti; preced. 53,8 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 15,99 Mln barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 108,44K unità)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%).