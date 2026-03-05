Milano 14:17
45.236 -0,22%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 14:17
10.550 -0,17%
Francoforte 14:17
24.165 -0,17%

Londra: si muove a passi da gigante Weir Group

Migliori e peggiori, In breve
Brillante rialzo per il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,88%.
