New York: Starbucks, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Protagonista la compagnia americana proprietaria della catena di caffetterie più grande al mondo
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,56%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Starbucks
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Starbucks
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Starbucks
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 91,25 USD. Possibile una discesa fino al bottom 87,98. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 94,53.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)