Milano 17:35
44.463 +0,82%
Nasdaq 18:42
25.091 +1,80%
Dow Jones 18:42
48.076 +0,40%
Londra 17:35
9.838 +0,65%
Francoforte 17:35
24.199 +1,00%

New York: Starbucks, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori
New York: Starbucks, quotazioni alle stelle
(Teleborsa) - Protagonista la compagnia americana proprietaria della catena di caffetterie più grande al mondo, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,56%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Starbucks evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Starbucks rispetto all'indice.


Le implicazioni di breve periodo di Starbucks sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 91,25 USD. Possibile una discesa fino al bottom 87,98. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 94,53.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```