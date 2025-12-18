Milano 13:56
44.236 +0,31%
Nasdaq 17-dic
24.648 0,00%
Dow Jones 17-dic
47.886 -0,47%
Londra 13:56
9.773 -0,01%
Francoforte 13:56
24.009 +0,20%

Parigi: positiva la giornata per Eurofins Scientific

Parigi: positiva la giornata per Eurofins Scientific
Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale, con una variazione percentuale del 2,67%.
