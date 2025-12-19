Milano 12:43
44.622 +0,36%
Nasdaq 18-dic
25.019 0,00%
Dow Jones 18-dic
47.952 +0,14%
Londra 12:43
9.841 +0,04%
Francoforte 12:43
24.191 -0,04%

A Piazza Affari corre Juventus

Migliori e peggiori, In breve
Rialzo per la società operante nel settore del calcio professionistico, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,81%.
