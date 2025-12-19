Milano 18-dic
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 18/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 dicembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del Dow Jones 30, che in chiusura evidenzia un timido +0,14%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Dow Jones 30, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 48.311,3. Primo supporto visto a 47.739,2. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 47.526,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
